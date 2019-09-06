https://static.news.ru/photo/764e3c3e-d244-11e9-8c35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube в единый день голосования в России.

Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации, — говорится в сообщении на сайте РКН.

Ранее ведомство предупреждало компании о недопустимости распространения политической рекламы 7 и 8 сентября 2019 года в связи с проведением выборов.

Как писал News.ru, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России.