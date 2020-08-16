Голиковой предложили ввести выходной для родителей первоклашек

https://static.news.ru/photo/9abb2e00-e022-11ea-89ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение, связанное с 1 сентября. Она предлагает ввести в стране норму, согласно которой родители первоклассников смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной в первый день нового учебного года.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что 83% родителей, которым предстоит вести ребёнка на первый урок, намерены для этих целей взять отгул или отпуск за свой счёт. Однако 37% родителей по разным причинам не могут отпроситься с работы, говорится в письме Маркс.

Там также приводится мнение психологов, согласно которому, для первоклашек крайне важно, чтобы на линейке 1 сентября присутствовали родители. Это поможет детям быстро и комфортно адаптироваться к новой после детсада среде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый регион России будет самостоятельно принимать решение о формате проведения торжественных школьных линеек 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр пообещал, что в даже в тех регионах, где откажутся проводить «живые» линейки, ведомство постарается сохранить общую атмосферу праздника.