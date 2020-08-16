Голиковой предложили ввести выходной для родителей первоклашек

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение, связанное с 1 сентября. Она предлагает ввести в стране норму, согласно которой родители первоклассников смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной в первый день нового учебного года.
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Там также приводится мнение психологов, согласно которому, для первоклашек крайне важно, чтобы на линейке 1 сентября присутствовали родители. Это поможет детям быстро и комфортно адаптироваться к новой после детсада среде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый регион России будет самостоятельно принимать решение о формате проведения торжественных школьных линеек 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр пообещал, что в даже в тех регионах, где откажутся проводить «живые» линейки, ведомство постарается сохранить общую атмосферу праздника.
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