Голикова заявила о росте числа безработных в России

Татьяна Голикова / Фото Russian Government/via Globallookpress.com

С 1 марта в России зафиксирован рост числа безработных на 4 тыс. человек, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передаёт ТАСС. Она отметила, что ситуация на рынке труда постепенно меняется. Общее число зарегистрированных безработных в России выросло с 681 тыс. на 25 апреля до 690,5 тыс. 5 мая.

На 5 мая 2022 года по сравнению с 1 марта текущего года впервые зарегистрирован рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. Рост составляет порядка 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась <...> Количество работников в простое увеличилось до 138 тыс. человек. Количество работников на неполной занятости выросло до 131 тыс. человек, — сообщила вице-премьер.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков ранее отмечал, что число зарегистрированных безработных в России пока не растёт. Однако он отметил, что на рынке труда наблюдаются тревожные тенденции. Он также добавил, что федерация защищает права рабочих, в том числе сотрудников иностранных компаний, состоящих в федерации профсоюзов.