Голикова заявила о достоверности данных оперштаба по коронавирусу

Данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом являются достоверными, заявила зампред правительства Татьяна Голикова в ходе брифинга.
Я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными, — подчеркнула она.
Также достоверные данные предоставляет Росстат. По её словам, российские власти никогда не скрывали информацию о смертности от COVID-19,
И весной, и сейчас отдельные иностранные, уважаемые СМИ, которые работают на территории РФ, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в РФ недостоверна, — отметила Голикова.
По её словам, претензии вызывает публикация разных данных Росстатом, оперштабом и органами ЗАГС.
Она рассказала и о том, что динамика эпидемиологического процесса позволяет судить о замедлении темпов распространения коронавируса. При этом за последние сутки заболеваемость COVID-19 в Карелии и Санкт-Петербурге больше чем в два раза превысила среднероссийский.
Накануне российское издание «Медиазона»