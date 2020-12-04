Голикова заявила о достоверности данных оперштаба по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/e0a06136-364b-11eb-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом являются достоверными, заявила зампред правительства Татьяна Голикова в ходе брифинга.

Я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными, — подчеркнула она.

Также достоверные данные предоставляет Росстат. По её словам, российские власти никогда не скрывали информацию о смертности от COVID-19, передаёт ТАСС.

И весной, и сейчас отдельные иностранные, уважаемые СМИ, которые работают на территории РФ, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в РФ недостоверна, — отметила Голикова.

По её словам, претензии вызывает публикация разных данных Росстатом, оперштабом и органами ЗАГС.

Она рассказала и о том, что динамика эпидемиологического процесса позволяет судить о замедлении темпов распространения коронавируса. При этом за последние сутки заболеваемость COVID-19 в Карелии и Санкт-Петербурге больше чем в два раза превысила среднероссийский.

Накануне российское издание «Медиазона» заявило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов. При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус», писал NEWS.ru.