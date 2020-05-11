Голикова рассказала о загруженности коечного фонда в России

https://static.news.ru/photo/6407b65c-9398-11ea-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Коечный фонд в России на 38,6% выше норматива, 41,3% мест свободно. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что на случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию власти увеличили коечный фонд дополнительно.

Сегодня против нормативного значения коечный фонд увеличен на 38,6% и, что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободно, — цитирует её РИА Новости.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов, писал NEWS.ru.

По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.