Общество

Голикова рассказала о загруженности коечного фонда в России

17:56, 11 мая 2020
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Коечный фонд в России на 38,6% выше норматива, 41,3% мест свободно. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что на случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию власти увеличили коечный фонд дополнительно.

Сегодня против нормативного значения коечный фонд увеличен на 38,6% и, что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободно, цитирует её РИА Новости.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов, писал NEWS.ru. 

По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.

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