Голикова рассказала, как начнётся учебный год во всех регионах России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что во всех регионах России учебный год начнётся в очном формате. Кроме того, она рассказала, что большинство школ уже готовы принять учеников. Её слова приводит РИА Новости.

По состоянию на 27 августа 2021 года, к началу учебного года готовы 100% всех образовательных организаций. Во всех регионах этот учебный год планируется начать в очном формате, — сказала Голикова.

Она уточнила, что все торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, пройдут с учётом эпидемиологической обстановки. Участникам предписано соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заражений коронавирусом.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что не заразиться коронавирусом в школе ребёнку поможет соблюдение нескольких простых правил. Основное — не обниматься и не целоваться с одноклассниками. Также для профилактики заражения COVID-19 медик советует отказаться от обмена личными средствами для ухода, например, расчёсками и помадой.