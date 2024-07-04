Голикова предупредила о демографической проблеме в России Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение числа женщин репродуктивного возраста в России будет иметь долгосрочный характер до 2046 года, заявила на пленарной сессии Дня нацприоритетов «Семья» на площадке выставки «Россия» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. Она призвала учитывать этот вызов при выработке подходов нацпроекта «Семья».

Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года, — сказала Голикова.

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко сообщил NEWS.ru, что рождение детей перестало быть приоритетом в России. По его словам, коэффициент рождаемости на одну женщину 1,41 в России к 2030 году составит только 1,6, а для простого воспроизводства нужны двое детей.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая до этого отмечала, что сейчас наибольший вклад в демографию России вносят решения правительства, которые направлены на поддержку рождения вторых, третьих и последующих детей. Однако многие женщины, имеющие возможность родить ребенка, не идут на такой шаг.