Голикова поделилась своими планами на отпуск

https://static.news.ru/photo/431f3990-cc16-11ea-96de-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о своём намерении уйти в отпуск. Однако покидать столицу она не собирается.

С отпуском. Но я не планирую никуда ехать, — цитирует её РИА Новости.

Ранее IT-компания «Платформа ОФД» и сервис «Работа.ру» провели совместное исследование о планах жителей России на отпуск в 2020 году. Согласно результатам опроса, в этом году на отдых планируют отправиться около 68% граждан.

Как информировал NEWS.ru, около половины россиян оказались готовы отказаться от Интернета в отпуске.