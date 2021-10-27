Голикова назвала главную проблему здравоохранения России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере заявила, что врачи будут уходить из профессии в связи с выгоранием из-за пандемии коронавируса. Она призвала серьезно заняться подготовкой медицинских кадров. Об этом сообщает URA.RU.

Мы говорим о пациентах после ковида и говорим о сложностях перенесённого заболевания, об отдалённых последствиях. Но врачи и медицинский персонал, которые сегодня работают в «красной зоне», кратно подвержены последствиям коронавируса, — рассказала Голикова.

Она также отметила, что в стране наблюдается «отрицательный баланс» по молодым специалистам в медицине. Голикова порекомендовала заняться проблемой подготовки молодых кадров сейчас, так как со временем ситуация будет лишь ухудшаться.

В скором времени в России будет зарегистрирована детская вакцина против коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.