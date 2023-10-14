Годовщина революции или День примирения: какой праздник отмечают 7 ноября Рассказываем, какой праздник принято отмечать 7 ноября и какие исторические события связаны с этой датой

Фото: РИА Новости

Какой праздник отмечают 7 ноября

День народного единства — не единственное праздничное событие, выпадающее на ноябрь. Всего через три дня россиян ждет еще одна памятная дата. Рассказываем, какой праздник отмечают 7 ноября и в чем его суть.

Какой праздник отмечают 7 ноября

7 ноября значится в российском календаре как памятная дата. Ранее она была известна под названием День согласия и примирения. (Не стоит путать ее с Днем гражданского согласия, единения и примирения, отмечаемого 6 сентября в Чеченской Республике.) Сейчас же на 7 ноября приходится годовщина Октябрьской революции 1917 года.

7 ноября — выходной или нет

7 ноября не считается государственным праздником и, соответственно, не является выходным. Поэтому вторник 7 ноября 2023 года останется рабочим днем.

История праздника 7 Ноября

История праздника 7 Ноября уходит корнями в начало XX века, а именно — в 1917 год. В ночь с 7 на 8 ноября (по старому календарному стилю — с 25 на 26 октября) в Петрограде было поднято большевистское восстание. Мятежникам удалось свергнуть Временное правительство. Это, в свою очередь, способствовало падению Российской империи и образованию нового государства — Советского Союза.

Годовщина этого события стала называться Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Торжество сразу признали главным праздником СССР. 7 ноября советские граждане освобождались от работы. В городах проходили праздничные демонстрации и гулянья.

Так продолжалось вплоть до 1996 года. При Борисе Ельцине значение праздника 7 Ноября претерпело изменения. Красный день календаря стал называться Днем согласия и примирения. Причиной перемен были общественные настроения: пока для одного слоя населения Октябрьская революция знаменовала триумф новой жизни, другими она воспринималась как катастрофа. Чтобы избежать разлада, правительство приняло решение дать празднику другое, политически не окрашенное название.

Новый виток в истории Дня согласия и примирения был сделан в 2005 году. Годовщина революции перестала считаться государственным праздником. Выходной день сдвинулся на 4 ноября — День народного единства, а также День почитания иконы Казанской Божией Матери. 7 ноября из Дня согласия и примирения в России превратился в памятную дату, приуроченную к годовщине Октябрьской революции.

Фото: Репродукция ТАСС Праздник 7 Ноября 2023 года

Отмечают ли День согласия и примирения в России

Как уже было сказано, в СССР годовщина Октября ежегодно сопровождалась масштабным празднованием с парадами и шествиями. Представители власти поздравляли соотечественников с трибун. Гуляющие украшали одежду алыми бантами. И дети, и взрослые ходили по улицам с красными флагами в руках.

В настоящее время 7 ноября не принято отмечать с прежним размахом. Оркестровая музыка и марши пионеров остались в прошлом. Так как 7 ноября 2023 года приходится на будний день, бывший праздник пройдет незамеченным. Тем более за новой памятной датой не закрепилось никаких традиций.

Однако для многих граждан РФ «красный день календаря» остается важной датой. В первую очередь речь идет о старшем поколении. Поэтому в так называемый День согласия и примирения принято поздравлять родственников, особенно пожилых. Чаще всего близким желают мирного неба над головой, согласия в семье и взаимопонимания.

Какие еще праздники отмечают 7 ноября в России

7 ноября в России отмечают и другие праздники. Главный из них — годовщина военного парада, прошедшего на Красной площади в 1941 году. Этот день также известен как День воинской славы России.

В ноябре 1941 года, несмотря на начавшуюся войну, СССР по традиции отмечал годовщину революции. В центре столицы прошел торжественный парад. В шествии приняли участие 28 тысяч человек. Прямиком с парада войска отправлялись на фронт. Между тем над Красной площадью летало более пятисот истребителей, защищавших московское небо от немецких самолетов. Сам парад длился всего двадцать пять минут. Но этого хватило, чтобы поднять боевой дух граждан СССР.

Праздник 7 ноября закрепился и в народном календаре. В этот день устраиваются так называемые дедовы, или дедовские, плачи — ритуальное поминовение усопших. Главные традиции праздника — посещение кладбища, уборка могил и подаяние нищим и сиротам.

В церковном календаре с этим днем связано почитание памяти:

мучеников Маркиана и Мартирия, считающихся покровителями юристов и нотариусов;

преподобноисповедницы Матроны Власовой, которой молятся для вразумления.

Фото: Александр Устинов/РИА Новости Суть праздника 7 Ноября

Пусть сегодня 7 ноября уже не считается праздничным днем, он все еще играет важную роль в российской истории. К тому же это лишний повод написать близким, пожелать им всех блага и взаимопонимания.

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