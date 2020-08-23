Главврач в Омске: жена Навального ни разу публично не поблагодарила врачей

https://static.news.ru/photo/50b41b20-e5d4-11ea-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Супруга госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального Юлия неоднократно встречалась с местными и столичными врачами, однако ни разу публично не поблагодарила их за лечение, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.

По его словам, с женой блогера он встречался в своём кабинете «как минимум раз пять».

Более того — с приглашением врачей, в том числе врачей, прибывших к нам из города Москвы, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы — они отвечали. Всё это происходило у меня в кабинете, и неоднократно, — отметил он.

Мураховский добавил, что супруга Навального могла сказать слова благодарности кому-то другому, но в кабинете главврача и при нём они не звучали, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко сообщил, что диагноз «отравление», с которым Навальный поступил в омскую больницу, не подтвердился в результате исследования анализов пациента в двух лабораториях.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Оппозиционера госпитализировали в омскую больницу, где он позже впал в кому. 22 августа пациента переправили воздушным судном в берлинскую клинику Charite.