Главврач московской больницы: коронавирус научит людей внимательности

https://static.news.ru/photo/85e7e44a-86f0-11ea-94a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После окончания пандемии коронавируса люди будут более внимательно относиться к санэпиднормам. Такого мнения придерживается главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.

По его словам, в связи с пандемией главным врагом человека стал не кто-то, а вирус, и теперь люди будут более внимательны.

Свет также прокомментировал мнение о том, что COVID-19 — это репетиция глобальной эпидемии. Он подчеркнул, что в таком случае человечество должно извлечь из нынешней ситуации урок, передаёт РИА Новости.

Ранее главврач столичной ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, что коронавирус «останется с нами навсегда», присоединившись к вирусам и бактериям, с которыми человек сосуществует. Но для этого человечество должно приобрести коллективный, «стадный» иммунитет, то есть переболеть COVID-19 до появления вакцины должны около 60% людей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.