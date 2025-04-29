Главу подведомственного ФНС предприятия арестовали за взятки «Коммерсант»: главу «Налог-сервиса» от ФНС Филимошина арестовали за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) предприятия «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева, сообщает газета «Коммерсант». Журналисты уточнили, что оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

Ходатайство об аресте, как указано в материале, в Басманный суд столицы подало Главное следственное управление Следкома России. Его поддержала прокуратура.

Ранее пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске были задержаны по делу о коррупции. Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области информировала, что им предъявлено обвинение за взятку в 15 млн рублей. Предположительно, обвиняемые получили от местного жителя денежные средства за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассудил, что наказание для коррупционеров, получивших взятку на сумму более миллиарда рублей, следует ужесточить. Он считает, что в таких случаях нужно повысить срок лишения свободы с 15 до 25 лет.