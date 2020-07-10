Главу департамента здравоохранения Томской области уволили за фото из морга

https://static.news.ru/photo/670d527e-c2a2-11ea-9a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Глава Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова.

Как сообщает RNS, глава облздрава лишился своей должности за фотографии из морга, которые стали достоянием общественности. Губернатор также заявил, что специально созданная комиссия в ближайшие дни закончит расследование инцидента.

За организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, — цитирует издание Жвачкина.

Он добавил, что в суточный срок в медучреждении должен быть установлен жёсткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь в морге нужно оборудовать систему видеонаблюдения. По словам чиновника, недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съёмки и затем выкладывают фото в Интернет.

Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников, — резюмировал Жвачкин.

Отмечается, что новым начальником департамента здравоохранения региона назначен Сергей Дмитриев.

7 июля томский журналист Станислав Микрюков опубликовал фотографии из патологоанатомического бюро при городской больнице № 3. На снимках запечатлены мешки, предположительно, с человеческими телами, лежащие на полу, вперемешку с другими лежал труп с меткой «Cov-19».

Региональный оперативный штаб в ответ обвинил Микрюкова в распространении недостоверной информации о коронавирусе. По официальной версии, в мешках хранились лишь использованная одежда и ветошь.

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал ситуацию с найденными возле медучреждения мешками для трупов.