Главу департамента здравоохранения Томской области уволили за фото из морга

Глава Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова.
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За организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, — цитирует издание Жвачкина.
Он добавил, что в суточный срок в медучреждении должен быть установлен жёсткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь в морге нужно оборудовать систему видеонаблюдения. По словам чиновника, недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съёмки и затем выкладывают фото в Интернет.
Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников, — резюмировал Жвачкин.
Отмечается, что новым начальником департамента здравоохранения региона назначен Сергей Дмитриев.
7 июля томский журналист Станислав Микрюков опубликовал фотографии из патологоанатомического бюро при городской больнице № 3. На снимках запечатлены мешки, предположительно, с человеческими телами, лежащие на полу, вперемешку с другими лежал труп с меткой «Cov-19».
Региональный оперативный штаб в ответ обвинил Микрюкова в распространении недостоверной информации о коронавирусе. По официальной версии, в мешках хранились лишь использованная одежда и ветошь.
Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал ситуацию с найденными возле медучреждения мешками для трупов.
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