Главный врач больницы имени Филатова назвал число пациентов на ИВЛ

Более 80 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимационном отделении московской больницы имени Филатова. Всего в реанимации находится 151 больной.
Об этом главный врач больницы Валерий Вечорко
В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773, 4891 человек выздоровел, умерли 555 человек. В Москве — 33 940 заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.
Как писал NEWS.ru, медики из Нью-Йорка привели данные, согласно которым около 88% пациентов с коронавирусом, которых подключают к аппаратам ИВЛ, в итоге умирают.
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