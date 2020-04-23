Общество

Главный врач больницы имени Филатова назвал число пациентов на ИВЛ

21:45, 23 апреля 2020 15
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 80 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимационном отделении московской больницы имени Филатова. Всего в реанимации находится 151 больной. 

Об этом главный врач больницы Валерий Вечорко рассказал на Первом канале. Он добавил, что в последние дни в медучреждение поступает всё больше тяжёлых пациентов в возрасте около 40 лет. 

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773, 4891 человек выздоровел, умерли 555 человек. В Москве — 33 940 заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.

Как писал NEWS.ru, медики из Нью-Йорка привели данные, согласно которым около 88% пациентов с коронавирусом, которых подключают к аппаратам ИВЛ, в итоге умирают.

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