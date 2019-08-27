https://static.news.ru/photo/d6740f1a-c8d7-11e9-8141-fa163e074e61_660.jpg Соборная мечеть Крыма Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Строители завершили укладку свинца на главный купол соборной мечети Крыма. На выполнение этой работы им потребовалось около полутора месяцев и более 20 тонн металла.

Начальник планово-технического отдела компании «СГМ-групп», которая является генподрядчиком строительства, Зия Алиев рассказал, что укладка проводилась на высоте 22 м. Диаметр самого купола составляет 18 м, он является самым большим в республике.

В настоящее время строители занимаются монтажом фасадного камня на малых куполах мечети и минаретах. Кроме того, они готовят территорию культового сооружения к благоустройству — в октябре здесь начнётся укладка гранитной плитки. Для росписи внутреннего убранства мечети планируется пригласить специалистов из Турции, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Чечне открылась самая большая в Европе мечеть. Она способна вместить до 30 тысяч человек, ещё 70 тысяч могут разместиться на прилегающей к ней территории.