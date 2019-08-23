https://static.news.ru/photo/e01c376e-c598-11e9-805b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

В чеченском городе Шали открылась самая большая в Европе мечеть.

Её назвали именем пророка Мухаммеда. На её открытии выступили глава республики Рамзан Кадыров, множество гостей из мусульманских стран, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и полпред президента в СКФО Александр Матовников. После произнесения речей они вошли в мечеть для совершения пятничной молитвы, передаёт РИА Новости .

Жители города Шали изначально решили, что мечеть будет названа в честь Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни на церемонии открытия заявил, что она будет носить имя пророка Мухаммеда.

Мечеть может вмещать в себя более 30 тыс. молящихся одновременно. На прилегающей территории могут разместиться 70 тыс. человек. Здание построено из белого мрамора, а его оформлении использовалось чистое золото.

Ранее News.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своём единственном страхе. По его словам, это боязнь потерять совесть, честь и достоинство.