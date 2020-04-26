Общество

Главный храм Минобороны откроется накануне Дня Победы

15:41, 26 апреля 2020
Фото: hram.mil.ru

В главном храме Вооружённых сил России заканчиваются отделочные работы: устанавливаются мозаики, выкладываются полы и ступени.

По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, открытие культового сооружения намечено перед Днем Победы. Накануне открытия его украсят иконами небесных покровителей видов и родов войск. Кроме того, его священнослужители будут облачены в особые одеяния, подчеркивающие принадлежность храма к ВС России, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики.

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