Глава Театра кошек Куклачёв рассказал, как продлить жизнь питомцу

Глава Театра кошек Юрий Куклачёв в интервью NEWS.ru рассказал, как продлить жизнь своим питомцам. По его словам, каждой кошке нужно подобрать специальное питание, приняв во внимание её индивидуальные особенности. Куклачёв подчеркнул, что для того, чтобы кошка долго прожила, с ней нужно регулярно играть и разговаривать

Надо смотреть, чтобы корм был настоящим, не подделкой. Если всё подобрано, то животное будет себя хорошо чувствовать. Правда, если химию подмешивают, то может печень начать болеть, мочекаменные болезни появятся. Поэтому денег на хороший корм лучше не жалеть, — рассказал Куклачёв.

Глава Театра кошек также добавил, что при правильном питании домашний питомец может прожить больше 20 лет.

Мы теперь у каждой кошки берём кровь и сразу исследуем. У какой кошки на что аллергия или к каким болезням есть предрасположенность. У всех кошек разное здоровье. Поэтому у нас кошки живут по 20 лет. Кошкам нельзя стресс испытывать. Всё должно быть на любви построено, — отметил он.

Куклачёв считает, что люди должны с большим вниманием относиться к кошкам. Важно регулярно играть с ними. Это поможет продлить им жизнь, считает он.

Чтобы она долго прожила, с ней также надо играть постоянно и разговаривать. Кошка обычно недолго играется — минутку буквально, а потом устаёт. Но кошке это будет поднимать настроение. Всё как у человека. Появляются гормоны радости, и у неё возникает стимул своему хозяину нежность подарить. Она по-другому относиться начнёт, другим глазами будет смотреть. Энергия другая будет, — сказал Куклачёв.

Ранее сообщалось, что причиной развития хронических заболеваний у животного может стать то, что некоторые хозяева не следят за здоровьем своих питомцев и не посещают ветеринара. Любимцы не в состоянии рассказать о своих проблемах со здоровьем, поэтому их владельцы должны тщательно следить за изменениями поведения и ранами домашних животных.