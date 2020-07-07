Глава СПЧ: в период самоизоляции у собак было больше прав, чем у людей

https://static.news.ru/photo/7d57b9d8-c113-11ea-bd2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённые в Москве ограничительные меры из-за коронавируса оказались гораздо жёстче, чем домашний арест. Так считает руководитель президентского совета по правам человека Валерий Фадеев.

Гулять с собакой было можно, но нельзя было гулять пожилым людям: у собак было больше прав, чем у моих соседей. Введение ограничений нужно доработать, чтобы в следующий раз, если они будут, решения принимались в интересах людей, — заявил Фадеев в интервью «Коммерсанту».

Раскритиковал глава СПЧ и разработанное столичными властями приложение «Соцмониторинг», которое отслеживало геопозицию жителей с подтверждённым коронавирусом. Он обратил внимание на то, что аннулировать штраф, наложенный из-за его ошибочной работы, практически невозможно.

Он пояснил, что по мнению специалистов, 1% погрешности не является значительным, но этого уже достаточно для отмены санкций для тех, кто ничего не нарушил.

Если бы 1% сбоев был в ракетных силах, все давно погибли бы в ядерной войне. Сейчас оштрафованные москвичи подают в суд, который почти всегда отказывает в аннулировании штрафа — видимо, аргументы региональной власти более убедительны. Я настаиваю на отмене штрафов, но моё предложение не принимается, — посетовал Фадеев.

В качестве примера он привёл штраф, который из-за некорректной работы приложения получила прикованная к постели москвичка. Фадеев считает, что отменить штрафные санкции в этом случае помог резонанс в СМИ.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введён в Москве с 5 марта. Домашний режим самоизоляции в Москве начал действовать с 30 марта. Жители столицы могли покидать квартиры только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, для поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора.

Затем в Московском регионе был введён режим цифровых пропусков для автомобилистов и пешеходов. Оформление пропусков началось 13 апреля. Они были необходимы для передвижения по Москве на личных автомобилях, общественном транспорте и такси.

С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки.

Как писал NEWS.ru, глава правительства РФ Михаил Мишустин не исключает того, что большое число граждан продолжит работу в удалённом режиме и после того, как COVID-19 полностью отступит.