Глава Союза турагентств призвал россиян не покупать путёвки за границу

В ходе недельного локдауна россиянам следует остаться дома и не улетать на отдых за границу. Об этом NEWS.ru заявил глава Союза турагентств Сергей Голов. По его словам, самым популярным направлением сейчас является Египет, где высокий шанс заразиться коронавирусом.

Самое популярное направление у россиян сейчас Египет. Но я бы призвал всех остаться дома. Поскольку в Египет летят из других стран — из Белоруссии, Украины, Казахстана, где эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, чем у нас. И шансы там заразиться гораздо выше, — отметил Голов.

Эксперт напомнил, что если человек заразится коронавирусом в Египте, то вернуться сможет лишь после выздоровления, а болеть дома намного дешевле, даже если у туриста есть страховка для отдыха.

А заболеть в Египте, если вы летите на две недели и не дай бог заболеете там, то вернуться вы сможете после того, как вылечитесь. Да, есть страховка, но как это ни парадоксально звучит, болеть приятнее у себя в стране, нежели за рубежом, и дешевле, — сказал глава Союза турагентств России.

Он добавил, что после объявления длительных выходных уже второй день идёт рост бронирования путёвок. Операторы объединяются и добавляют рейсы в Египет, ОАЭ и Турцию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении выходных дней в России с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу. Собянин решил ввести в столице нерабочую неделю досрочно. В этот период кафе, рестораны будут работать навынос, заведения сферы бытовых услуг, салоны красоты, спортивные учреждения, объекты культуры, стоматологические клиники и непродовольственные магазины приостановят работу.