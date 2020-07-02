Глава Роспотребнадзора сочла коронавирус «не таким страшным»

https://static.news.ru/photo/5b4e4ede-bd0c-11ea-bd86-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные и специалисты прогнозировали возможное появление нового вируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, эпидемиологическое сообщество готовилось к этой ситуации.

Но вот степень готовности разных стран — она сегодня очевидно разная, — отметила она.

При этом Попова заявила, что коронавирус оказался не так страшен, однако он довольно неожиданно стал для мира настоящим вызовом.

Все преодолевают, [Россия] значимо лучше, чем другие страны, — подчеркнула глава ведомства.

Она заметила, что благодаря снижению заболеваемости COVID-19 у страны появилась возможность начать работу тех или иных сфер услуг, но при этом важно не допустить рисков.

Попова считает, что пандемия очень сильно изменила мир, и поэтому приходится говорить о «новой нормальности», разрабатывать и применять новые правила безопасности. Она добавила, в России над новыми правилами начали работать ещё до пика эпидемии — в конце апреля, понимая, что всё пройдёт, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что иммунитет к COVID-19 формируется у всех, кто переболел, включая тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, а также у бессимптомных больных. При этом она отметила, что в настоящее время неясно, сколько времени формируется популяционный иммунитет и как долго он может защищать от повторного заражения.

В России за сутки зафиксировали 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 2182 человека (32,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 667 883 заражённых в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в РФ с подтверждённым коронавирусом умерли 9859 человек.

Из российских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 8915 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 437,8 тысячи человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с появления первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

В мире за всё время пандемии заразились свыше 10,7 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 741 841 человек (умерли 130 147, выздоровели 844 223), на втором Бразилия — 1 496 858 (умерли 61 884, выздоровели 852 816). Россия находится на третьем месте.

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании составляет чуть более 7 млн человек.