Глава «Роснефти» Игорь Сечин празднует своё 60-летие

Сегодня, 7 сентября, действующий председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин отмечает 60-летний юбилей. За время своей карьеры он успел поработать в администрации президента России, а также в должности заместителя председателя правительства страны. С мая 2012 года Сечин является главным исполнительным директором нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Моменты карьерного пути одного из самых влиятельных людей России — в галерее NEWS.ru.