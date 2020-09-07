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Игорь Сечин во время старта поискового бурения скважины Центрально-Ольгинская-1 под акваторией моря Лаптевых на Хатангском лицензионном участке
Общество

Глава «Роснефти» Игорь Сечин празднует своё 60-летие

16:24, 07 сентября 2020
Фото: РИА Новости

Сегодня, 7 сентября, действующий председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин отмечает 60-летний юбилей. За время своей карьеры он успел поработать в администрации президента России, а также в должности заместителя председателя правительства страны. С мая 2012 года Сечин является главным исполнительным директором нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Моменты карьерного пути одного из самых влиятельных людей России — в галерее NEWS.ru.

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Игорь Сечин во время старта поискового бурения скважины Центрально-Ольгинская-1 под акваторией моря Лаптевых на Хатангском лицензионном участке

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Игорь Сечин принял участие в открытии мемориала Уго Чавесу

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Игорь Сечин выступил на XXI Мировом нефтяном конгрессе

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2009 год

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

2015 год

Dmitry Golubovich/Global Look Press

2012 год

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

2016 год

Kremlin Pool/Global Look Press

2019 год

Kremlin Pool/Global Look Press

2019 год

Russian Government/Global Look Press

2019 год

Kremlin Pool/Global Look Press

XII Евразийский экономический форум в Вероне. 2019 год

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На церемонии открытия Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019-м

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Игорь Сечин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений в Кремле

Михаил Метцель/ТАСС

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