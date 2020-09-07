Глава «Роснефти» Игорь Сечин празднует своё 60-летие

Сегодня, 7 сентября, действующий председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин отмечает 60-летний юбилей. За время своей карьеры он успел поработать в администрации президента России, а также в должности заместителя председателя правительства страны. С мая 2012 года Сечин является главным исполнительным директором нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Моменты карьерного пути одного из самых влиятельных людей России — в галерее NEWS.ru.
Поездка в Приморский край. На совещании по развитию судостроения
kremlin.ru
Перед началом заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии
kremlin.ru
Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и президент компании «ЭксонМобил» Стивен Гринли подписали ряд документов о сотрудничестве
kremlin.ru
Игорь Сечин во время старта поискового бурения скважины Центрально-Ольгинская-1 под акваторией моря Лаптевых на Хатангском лицензионном участке
РИА Новости
Поездка в Камчатский край. На церемонии подписания документов
kremlin.ru
Игорь Сечин принял участие в открытии мемориала Уго Чавесу
rosneft.ru
Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на V Евразийском форуме в Вероне
rosneft.ru
Игорь Сечин выступил на XXI Мировом нефтяном конгрессе
rosneft.ru
2009 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
2015 год
Dmitry Golubovich/Global Look Press
2012 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
2016 год
Kremlin Pool/Global Look Press
2019 год
Kremlin Pool/Global Look Press
2019 год
Russian Government/Global Look Press
2019 год
Kremlin Pool/Global Look Press
XII Евразийский экономический форум в Вероне. 2019 год
Rosneft/Global Look Press
На церемонии открытия Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019-м
Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Сечин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений в Кремле
Михаил Метцель/ТАСС
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