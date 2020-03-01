https://static.news.ru/photo/46b06ee0-5bd6-11ea-ab22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, призванный привести нормы организации и проведения лотерей к «антиотмывочному» законодательству. Распоряжение приравнивает операторов розыгрышей в сфере выплат по договору об участии в викторинах к структурам, осуществляющим денежные переводы и операции с имуществом.

В дальнейшем идентификация участника лотереи не будет проводиться во время выплат, передачи или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей. Исключения составят случаи, когда есть вероятность, что подобные сделки используются для отмывания доходов или финансирования террористических организаций, говорится на официальном портале правовой информации.

NEWS.ru сообщал, что 1 сентября 2020 года учеников младших классов российских школ обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон подписал Путин.

Как ранее сказал глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров, сбалансированный рацион предоставят с учётом утверждённых норм по формированию меню и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. По словам главы государства, «все были против», однако политик не стал называть имён.