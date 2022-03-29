Глава профсоюза таксистов объяснил передачу данных о перевозках ФСБ

Вопрос о предоставлении ФСБ доступа к информационным системам владельцев служб заказа легкового такси обсуждался давно, заявил NEWS.ru председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе РФ Андрей Попков. По его словам, эти меры необходимы для повышения безопасности перевозок.
У нас очень много в такси работает выходцев из ближнего зарубежья. Были разные случаи. У МВД своя статистика есть, у ФСБ — своя. Я так понимаю, никто против не был по большому счёту. Да, это наложит определённые сложности на бизнес, но так как сейчас всё равно бизнес лежит на боку, самоценность перевозок, рентабельности — ноль. Это для водителей и хозяев автомобилей, я не беру агрегаторы. Я считаю, что это правильная тема и безопасность только повысится. Они обязаны отдавать, мало ли что. Мы не хотим повторов прошлых лет, когда взрывали дома, метро и автомобили, — сказал Попков.
Ранее Минтранс подготовил новую версию законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу, владельцев службы заказа легкового такси предлагают обязать предоставлять доступ к своим информационным системам ФСБ. Речь идёт в первую очередь о данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. О причинах такого решения в документе не сообщается.