Глава профсоюза таксистов объяснил передачу данных о перевозках ФСБ

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Большинство российских студентов надеются после окончания вуза получать зарплату в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Такие цифры назвали 44% опрошенных. Об этом свидетельствует исследование центра «Зарплата.ру», сообщает Russia Today.

Ещё 30% респондентов рассчитывают на ежемесячный заработок не менее 40 тысяч рублей. При этом 10% участников опроса заявили, что им неважен уровень дохода и они согласны на любой заработок. Также...