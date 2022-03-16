Глава профсоюза таксистов предрёк гибель сервиса в России через два месяца

Сервисы такси могут перестать работать в России уже в ближайшие два месяца, заявил председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе РФ Андрей Попков. По его словам, перевозки «добивают» резко подорожавшие расходники и запчасти, повышение ОСАГО и процентных ставок в банках, пишет «Федерал пресс».

У нас такси и так в период пандемии уже легло набок. Практически рентабельности не было, потому что расценки были низкие из-за агрегаторов, так как цены они не повышали. Тогда же начались проблемы с поставкой автомобилей и ростом цен на них, — сказал он.

Попков добавил, что на текущий момент цены на автомобили сильно выросли, поэтому таксопарки не могут обновляться. По его словам, водителям приходится ездить на старых машинах, пока это ещё остаётся возможным. Кроме того, буквально за несколько дней продавцы повысили цены на расходные материалы, шины и запчасти в 2,5 раза, отметил председатель профсоюза.

Мы ещё можем продержаться месяц-два, а дальше ждём разъяснений от власти о судьбе перевозок. Либо заказываем гроб, либо едем дальше, — добавил он.

Ранее акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.