Глава Подмосковья рассказал, что ждёт школьников 1 сентября

https://static.news.ru/photo/8adefca2-e908-11ea-a812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, каким образом будут организованы линейки 1 сентября.

По его словам, подмосковные школы, в которые в этом году пойдут около 950 тысяч детей, полностью готовы принять учащихся.

Мы смотрим, что погода великолепная. Я надеюсь, что все дети — и первоклашки, и те, кто оканчивает школу, — вся школа соберётся вместе, и наконец-то обнимут друг друга, увидят своих учителей и вновь вернутся в свои классы, — отметил он.

Воробьёв уточнил, что дети будут учиться очно, однако на линейках при входе будут измерять температуру и выдавать маски, так как власти очень внимательно следят, особенно в последние месяцы, за соблюдением всех мер предосторожности.

Но сегодня ничего не мешает начать учебный год, — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что кроме школьников, к занятиям вернутся студенты и воспитанники детсадов. Сейчас в Подмосковье заселяются новые микрорайоны, а это значит, что количество общающихся вырастет. Поэтому в регионе появляются новые образовательные учреждения.

Я с радостью говорю, что каждый год у нас растёт контингент, прибавляется порядка 40 тысяч новых учеников. Мы строим школы, стараемся успевать за теми, кто заселяется в новые микрорайоны, — рассказал Воробьёв.

Губернатор добавил, что детям доступна вакцина от гриппа. Прививки можно будет поставить начиная с осени, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 регионах России. Десять регионов приняли решение отказаться от торжественных мероприятий в этот день.