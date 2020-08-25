https://static.news.ru/photo/bcdb9772-e6e9-11ea-be2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 регионах России. Десять регионов приняли решение отказаться от торжественных мероприятий в этот день.

Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

Он отметил, что регионы принимают решения самостоятельно, передаёт ТАСС.

Кравцов также отметил, что все регионы России готовы к началу учебного года в школах в традиционном формате. При этом учебные заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора. Кроме того, руководство школ не может требовать с родителей деньги на термометры и санитайзеры. Все эти расходы возложены на региональные бюджеты.

Глава Минпросвещения также сообщил, что рекомендации Роспотребнадзора немного смягчили. Так, из списка рекомендаций было убрано требование, согласно которому в классе могут находиться не более 25 детей.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что с началом учебного года возможны вспышки заболеваемости гриппом в связи с появлением новых штаммов вируса. Он рассказал, что перед профильными ведомствами поставлена задача вакцинировать 70% населения. В первую очередь должны быть привиты от гриппа учащиеся школ, педагоги, медики и люди старшего поколения.

Что касается ситуации с коронавирусом, то, по словам депутата, она не является препятствием для начала учебного года с 1 сентября. Онищенко отметил, что COVID-19 никуда не делся, но нужно возвращаться к нормальной жизни, соблюдая меры личной защиты. Он посоветовал приучать детей носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию, писал NEWS.ru.