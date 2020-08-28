Глава НПП «Исток» арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d5eac2de-e94a-11ea-bc17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Генеральный директор НПП «Исток» (входит в состав Ростеха) Александр Борисов отправлен под арест. Постановление о заключении его под стражу вынесено Бабушкинским судом Москвы.

Борисов обвиняется хищении в составе группы более 1 млрд рублей на электронных компонентов для Научно-энергетического модуля МКС. Мера пресечения ему избрана на срок до 3 октября, сообщает ТАСС.

Ранее суд арестовал экс-гендиректора РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) Владимира Солнцева. В ближайшее время будут рассмотрены ходатайства о заключении под стражу других участников преступного сообщества — Степана Прохова и Александра Прохова. Ещё трое фигурантов дела — Игнатов, Морозов и Стапович — скрылись от следствия о объявлены в розыск.

Как писал NEWS.ru, 26 августа у проходящих по делу о хищениях менеджеров РКК «Энергия» сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски. В Роскосмосе отметили, что трудовые отношения с Солнцевым были разорваны после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».