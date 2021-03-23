Глава МВД утвердил новый регламент приёма экзамена на водительские права

https://static.news.ru/photo/7f4328ca-8bea-11eb-8b73-96000091f725_660.jpg

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент проведения экзамена на право управления автотранспортом.

Приказ главы МВД опубликован на официальном портале правовой информации. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Основное новшество касается этапа «площадка» — его исключили из экзамена для соискателей на права управления легковыми автомобилями, а также грузовыми автомобилями и автобусами. Эта часть экзамена сохранится для тех, кто будет сдавать на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.

Новый регламент уточняет перечень лиц, которые могут находиться в автомобиле при сдаче практического экзамена. Помимо водителя и инспектора ГИБДД, это могут быть представители автошколы и общественных объединений, а также другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди.

Из экзамена также исключат маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов. Соответственно, будущим водителям не будет необходимости прорабатывать на закрытой площадке определённые виды упражнений.

Ранее координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов предположил, что Госавтоинспекция в обозримом будущем может снять с себя функции приёма теоретической части экзамена на водительские права, передавал NEWS.ru.