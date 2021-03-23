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Глава МВД утвердил новый регламент приёма экзамена на водительские права

18:07, 23 марта 2021 710

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент проведения экзамена на право управления автотранспортом.

Приказ главы МВД опубликован на официальном портале правовой информации. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Основное новшество касается этапа «площадка» — его исключили из экзамена для соискателей на права управления легковыми автомобилями, а также грузовыми автомобилями и автобусами. Эта часть экзамена сохранится для тех, кто будет сдавать на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.

Новый регламент уточняет перечень лиц, которые могут находиться в автомобиле при сдаче практического экзамена. Помимо водителя и инспектора ГИБДД, это могут быть представители автошколы и общественных объединений, а также другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди.

Из экзамена также исключат маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов. Соответственно, будущим водителям не будет необходимости прорабатывать на закрытой площадке определённые виды упражнений.

Ранее координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов предположил, что Госавтоинспекция в обозримом будущем может снять с себя функции приёма теоретической части экзамена на водительские права, передавал NEWS.ru.

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