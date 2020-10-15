Глава Минздрава сообщил о проценте находящихся в стрессе работающих россиян

https://static.news.ru/photo/c7be3dce-0ecc-11eb-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/moodboard/Global Look press

До 70% работающих граждан России пребывают в состоянии стресса. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Руководитель ведомства подчеркнул, что на российское население и на его состояние оказывает влияние потребление спиртных напитков. И это влияние, сказал Мурашко, колоссальное.

Особенно оно оказывается на мужское население, — цитирует министра здравоохранения ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано уже более 3,5 млн случаев. Данную информацию на заседании комитета Госдумы по охране здоровья огласил Михаил Мурашко.