https://static.news.ru/photo/8b1b25ae-cbfb-11e9-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что в России есть множество памятников архитектуры, которые пребывают в запущенном состоянии, и призвал инвесторов помочь в их восстановлении.

По его словам, каждый из таких памятников должен обрести своего мецената и вернуться в культурную жизнь страны.

Министр отметил, что реставрация исторических зданий даст России «колоссальное конкурентное преимущество» в туристической сфере.

Как в Европе замки средневековые, у нас потрясающие здания, дворцы, которые строили наши предшественники, а мы должны их сохранить, — цитирует Мединского ТАСС .

Ранее News.ru писал, что жители Томска устроили флешмоб в защиту местных памятников архитектуры. Активисты опасаются, что многие старинные здания города могут быть уничтожены в случае принятия чиновничьего варианта проекта границ исторического поселения.