Глава ЦИК: референдум и конституционное собрание по поправкам не требуются

https://static.news.ru/photo/d05fffd8-d28e-11e9-b276-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Предложенные поправки к Конституции РФ не нарушают целостности базовых глав Основного закона, поэтому созыв конституционного собрания и проведение всенародного референдума не требуются, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, «в ныне действующей Конституции, которая была принята в декабре 1993 года, вообще нет понятия „референдум“ и есть понятие „всенародное голосование“, но потом был принят специальный закон о референдумах». При этом предложенные президентом Владимиром Путиным поправки не затрагивают базовые первую, вторую и девятую главы Основного закона.

Если затрагиваются они — то фактически это новая Конституция. Поскольку они не были затронуты, не было основания для процедуры запуска референдума, — заявила глава ЦИК в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Элла Памфилова также подчеркнула, что в соответствии с установленной ныне процедурой изменения в базовые главы Конституции РФ требуют созыва конституционного собрания по специальному закону, который не принят.

Оно должно было решить — или они оставляют Конституцию по базовым статьям в неизменном виде, или они сами сидят, пишут новую Конституцию, она должна быть двумя третями участников собрания принята. И решают: или они сами её принимают, или они предлагают вынести это на всенародное голосование, — заключила Памфилова.

Как ранее писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.