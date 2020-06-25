Глава ЦИК прокомментировала попытки дважды проголосовать по поправкам

https://static.news.ru/photo/9879ecae-b6dc-11ea-9830-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «провокацией» попытки дважды проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что ему удалось два раза отдать свой голос: один раз на избирательном участке № 141, а через час — в электронном виде. При этом на электронное голосование он зарегистрировался неделю назад.

Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать, — заявила Памфилова.

Её заместитель Николай Булаев отметил, что те, кто зарегистрировался на дистанционное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своём избирательном участке. Избиратели, которые зарегистрировались на электронное голосование, но передумали и решили проголосовать очно, смогут сделать это только 1 июля, когда онлайн-голосование завершится. По его словам, Мосгоризбирком выяснит, кто из сотрудников допустил подобный инцидент, передаёт «Интерфакс».

Мы разберёмся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова, — заявил он.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу. Пресс-секретарь президента отдал свой голос в электронной форме. Он отметил, что три дня назад отправил заявку на сайте mos.ru.