Глава БПЦ рассказал о пророчестве о единстве россиян, украинцев и белорусов

https://static.news.ru/photo/de31adde-f4f0-11ea-901a-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Минский и Заславский Вениамин Фото: Официальный портал Белорусской Православной церкви/church.by

Русский, украинский и белорусский народы очень близки, а разделение между ними произошло на политической почве и было смоделировано извне. Об этом заявил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Наши народы очень близки. Это разделение произошло больше на политической почве. Причём оно было смоделировано извне. Не хватило нам мудрости предыдущих поколений, чтобы этому разделению противостоять, — цитирует RT священнослужителя.

По его словам, у православных святых есть пророчества о том, что всё равно три братских народа потом будут вместе. Митрополит призвал молиться об этом.

Говоря о ситуации в Белоруссии, он отметил, что выйти из кризиса можно путём покаяния и примирения, заглаживания ошибок и грехов.

Глава Белорусской православной церкви добавил, что люди, допустившие ошибки, должны «по-человечески понести наказание». При этом он напомнил, что помимо человеческого сообщества людей ещё будет судить Бог, который воздаст и за добрые, и за злые дела и намерения.

Ранее митрополит Минский и Заславский Вениамин заявил, что служители церкви не должны заниматься политикой, а в своей деятельности руководствоваться только Евангелием. Он добавил, что занятие политической деятельностью накладывает отпечаток на душу. Слово священника становится не столь беспристрастным и основанном на Евангелии, к нему примешиваются человеческая логика, чувства стремления, желание помочь людям, но без учёта воли Всевышнего.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы.