Глава больницы в Коммунарке взял под контроль вопрос с выплатами персоналу

https://static.news.ru/photo/d881111e-8875-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко пообещал урегулировать вопрос с оплатой труда младшего медперсонала.

Об этом он написал в своём Facebook. По его словам, речь идёт о работниках частной компании, с которой медучреждение заключило «гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице».

Несмотря на то, что больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована, — написал Проценко.

О жалобах младшего медперсонала медицинского комплекса в Коммунарке писал Telegram-канал «112». По его данным, сотрудники не получали питания, президентских надбавок к зарплате и возможности размещения в гостиницах, при этом проводя на работе по 48 часов без отдыха, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин считает, что студентов 4-го и 5-го курсов медицинских вузов следует направлять для прохождения практики в больницы, где лечат заразившихся коронавирусом.