Глава АвтоВАЗа считает угрозой для России экспансию китайских автомобилей

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Экспансия китайских автомобилей — это угроза для России, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, уже в этом году доля китайских автопроизводителей на российском рынке составит 25 процентов.

Максим Соколов считает, что доминирование китайского автопрома ударит по российским автопроизводителям, которые обеспечивают работой свои коллективы, а также обеспечивают заказами производителей компонентной базы.

В группе риска более полутора тысяч предприятий, на которых заняты от полумиллиона до миллиона человек, — заявил Максим Соколов.

Глава АвтоВАЗа добавил, что российский авторынок нуждается в определённых правилах регулирования для китайских автомобилей.

Автоэксперт Виталий Архиреев ранее рассказал, что на автомобильном рынке наметилась тенденция, согласно которой после покупки машины приходится некоторое время ожидать момента, когда авто перейдет в полное владение покупателя. По его словам, если требуется купить машину как можно скорее, то следует обратить внимание на вторичный рынок машин. Специалист уточнил, что рынок подержанных авто способен составить конкуренцию рынку новых машин в будущем.

АвтоВАЗ планирует разработать новый переднеприводный кроссовер SUV на платформе Vesta в 2025 году, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Главной отличительной чертой станет высокая степень локализации.