АвтоВАЗ в 2025 году представит новый кроссовер SUV

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

АвтоВАЗ планирует разработать новый переднеприводный кроссовер SUV на платформе Vesta в 2025 году, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью изданию Forbes. Главной отличительной чертой станет высокая степень локализации.

В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года, — заявил Соколов.

По мнению гендиректора АвтоВАЗа, часть потенциальных покупателей новой модели — это те, кто раньше интересовался Renault Duster. Другие выберут Niva Travel. Заниматься производством непосредственно самой Duster в ближайшем будущем будет экономически нецелесообразно из-за санкций.

В течение мая АвтоВАЗ находился в простое из-за проблем с поставками комплектующих. Частично удалось возобновить производство в начале июня. Завод стал выпускать Lada Granta Classic 2022 без подушек безопасности и ABS. В дальнейшем было возобновлено производство Lada Largus, Niva Legend и Niva Travel.

Ранее сотрудники АвтоВАЗа начали тестировать электрическую версию автомобиля Lada Largus. Сам завод анонсировал производство электрокара еще в августе. Первый прототип был привезен на полигон возле Сосновки.