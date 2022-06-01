Гинеколог назвала число абортов среди российских подростков до 14 лет Гинеколог Милютина: в России ежегодно порядка 800 подростков до 14 лет делают аборты

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Сейчас в России ежегодно порядка 800 подростков до 14 лет делают аборты, при этом в возрасте от 16 до 19 лет этот показатель достигает 110 тысяч, заявила гинеколог Мария Милютина. Она посетовала, что в школах не обсуждают данную проблему, пишет НСН.

В настоящее время это порядка 800 абортов в год в России у подростков до 14 лет, порядка 110 тысяч абортов от 15 до 19 лет. То есть, их достаточно много. Я как мама детей подростков могу сказать, что сейчас это очень скользкая тема, в данный момент это в школах не обсуждается, — заверила Милютина.

Она также добавила, что за последние 20 лет количество абортов в России снизилось в четыре раза. При этом, отметила гинеколог, статистика по этому показателю в стране остается одной из самых высоких в мире. По словам Милютиной, в 2021 году в России было зарегистрировано порядка 500 тысяч абортов по официальным данным.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова предложил запретить прерывание беременности в частных клиниках и по ОМС. Это могло бы стать частью мер по защите права ребёнка на жизнь, предположил он.

Он также отметил, что право детей на жизнь должно начинаться с «момента зарождения». По его мнению, отмена абортов в частных клиниках сделает статистику прерывания беременности более прозрачной, ведь в госучреждениях нет «стимула гнаться за прибылью за счёт уничтожения детских жизней».