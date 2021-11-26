Гинцбург назвал главное преимущество назальной вакцины от COVID

В центре Гамалеи рассказали о преимуществах назальной вакцины от коронавируса. Как заявил директор центра Александр Гинцбург, препарат в форме спрея избавляет человека от возможности стать случайным распространителем. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1». При впрыскивании назальной вакцины антитела будут формироваться на слизистой оболочке носа.

Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. <...> Они будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовывать этот вирус, — пояснил он.

Гинцбург подчеркнул, что у назальной вакцины от COVID-19 нет побочных эффектов, но уточнил, что вопрос об использовании этого препарата вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований, которые уже начались.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса . Он призвал всех россиян проходить своевременную ревакцинацию от коронавируса.

Путин добавил, что после испытаний не было никаких побочных эффектов и он даже позанимался спортом утром следующего дня. Президент впервые вакцинировался против коронавируса весной 2021 года. Он выбрал препарат «Спутник V».