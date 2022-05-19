Герой России заявил, что ВСУ и «азовцы» с каждым днём паникуют всё сильнее Герой России Липовой заявил, что ВСУ не решатся перейти границу с РФ из-за нарастающей паники

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не решатся перейти границу с РФ, так как понимают, что их уничтожение гарантировано, кроме того, у Киева нет «ни сил, ни средств» для защиты собственной линии обороны, не говоря уже о нападении на РФ, рассказал NEWS.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой. Собеседник подчеркнул, что в рядах ВСУ и нацбатальона «Азов» «паника всё больше и больше».

Это маловероятно (переход ВСУ на территорию РФ. — NEWS.ru). У них нет ни сил, ни средств для защиты своей линии обороны, не говоря уже о нападении на нашу территорию. Они понимают, что их однозначно уничтожат. Сил у них с каждым днём всё меньше и меньше, ВСУ и «Азов» паникуют всё больше и больше. Даже прошла информация о сдаче в плен на «Азовстали» одного из командиров «Азова» — Святослава Паламара с позывным Калина. Он записывал ролики, обращался к Зеленскому, угрожал нам, а вчера поджал хвост, поднял руки и сдался на милость победителей, — отметил Липовой.

Он также прокомментировал сообщения об обстреле ВСУ посёлка Тёткино (Курская область). По его словам, провокации ВСУ в приграничных районах РФ можно пресечь, если «жёстко зачистить» прилегающие территории, однако РФ этого не делает — ВСУ специально прячут свою артиллерию среди жилых домов и школ, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры ответным огнём ВС РФ.

Сегодня утром стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле с украинской стороны посёлка Тёткино в Курской области. Есть раненые, пострадали несколько домов. Помимо этого, возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируются. Есть сообщения о неразорвавшихся снарядах.

Ранее со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино и село Алексеевка в Курской области. О случившемся сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб.