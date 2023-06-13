Герой России объяснил, почему за сбитый самолет платят больше, чем за танк Генерал Липовой: за сбитый самолет военным платят больше, поскольку он наносит больший ущерб

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Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области

Премия за сбитие военного самолета в ходе боевых действий кратно выше выплат за уничтоженный танк, поскольку самолет может нанести больший урон противнику, объяснил в разговоре с NEWS.ru председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он разъяснил сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что участники СВО должны получать за сбитый танк премию в размере 100 тысяч рублей, а за сбитый самолет — 300 тысяч рублей.

Самолет — это техника, которая может нанести гораздо больше ущерба с военной точки зрения поэтому за поврежденный самолет платят больше, чем за танк, всегда, это не новость. Мотивация за разбитую технику была объявлена примерно год назад, и военнослужащие в случае успеха на поле боя должны знать, что их ждет вознаграждение, — говорит генерал-майор.

Липовой отметил, что за сбитие вертолета предусмотрена выплата в размере 200 тысяч рублей, но вертолетов у ВСУ почти не осталось.

Что касается сбитого вертолета, сумма примерно такая же — 200 тысяч. Но так как их практически не осталось у киевского режима, то охота идет за летательными аппаратами повсеместно и у наших военнослужащих есть для этого хорошая мотивация, — рассказал Липовой.

13 июня Владимир Путин на встрече с военкорами возмутился тем, что военнослужащим не выплачивают положенные премии за сбитую технику. Он пообещал поднять этот вопрос на встрече с представителями Минобороны.