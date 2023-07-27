Герой России назвал условие поставок дронов из КНДР Герой России Липовой: КНДР будет поставлять России дроны в случае всемирного давления на РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военную выставку в КНДР, чтобы посмотреть новейшие разработки страны, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом он уверен, что Северная Корея будет поставлять России беспилотники только в том случае, если в противостояние с РФ вступит весь мир.

Вряд ли они начнут поставлять нам артиллерийские снаряды, нам своих хватает. Предположу, что КНДР готова нам помочь, если что, против нас работает весь мир. КНДР вполне могла скопировать американские БПЛА и собрать свой аналог, может даже лучше, — сказал Липовой.

Он добавил, что надо учесть опыт длительной борьбы находящейся в изоляции КНДР против Южной Кореи, США и НАТО. Липовой считает, что у Пхеньяна появились отличные технологии, позволяющие противостоять западным разработкам.

Если наша делегация увидит, что в КНДР есть БПЛА, превосходящие по характеристикам американские, то почему бы их не запросить для применения в зоне СВО? Фактически все эти дроны работают друг против друга, если какой-то лучше применяемых против нас, почему бы его не запросить, — сказал Липовой.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын провел экскурсию для Шойгу на выставке военной техники в Пхеньяне. Российскому министру показали новейшие северокорейские беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.