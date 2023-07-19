Герой России назвал лучший способ борьбы с кассетными боеприпасами ВСУ Герой России Липовой назвал уничтожение складов кассетных боеприпасов ВСУ лучшим способом борьбы с ними

Фото: МО РФ

Лучшим способом борьбы с кассетными боеприпасами, обещанными США Украине, является уничтожение мест их хранения, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт добавил, что Киев получит жесткий ответ ВС РФ, если ВСУ применят подобный тип вооружений.

Лучший способ свести эффективность применения Украиной кассетных боеприпасов — уничтожить их на земле в местах складирования. Думаю, наша разведка этим занимается. Но если Киев их применит, то получит жесткий ответ. Не исключаю, что у России подобного оружия больше, и оно мощнее. Украина на себе почувствует, чем опасны такие авантюры, — отметил Липовой.

Собеседник подчеркнул, что кассетные боеприпасы не помогут ВСУ в зоне боевых действий, но нанесут ущерб гражданской и военной инфраструктуре Украины.

Защититься от них можно, если найти укрытие. Но лучший способ — не допустить их применения. Вся Украина в зоне досягаемости наших ракет, надо просто выявить места хранения, — подытожил Липовой.

По информации Reuters, США включат в новый пакет помощи Украине средства противовоздушной обороны VAMPIRE, а также беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade. Помимо этого, ВСУ получат системы противодействия БПЛА австралийской компании DroneShield и другое оборудование. Деньги на это будут выделены из американского бюджета.

Ранее Маск подверг резкой критике решение США отправить на Украину кассетные боеприпасы. Американская администрация, напомнил он, всегда осуждала применение подобного типа снарядов. По словам миллиардера, своим решением Вашингтон продемонстрировал лицемерную натуру.