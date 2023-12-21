Гериатр назвала болезни, от которых пожилых может защитить клетчатка Гериатр Рунихина: клетчатка поможет пожилым улучшить работу кишечника

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Клетчатка поможет пожилым улучшить работу кишечника и защитит от развития возрастных заболеваний, рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что данный элемент не подвергается разложению, благодаря чему доходит до кишечника и улучшает его микрофлору.

Клетчатка положительно влияет на состояние микробиоты, делая ее разнообразнее. Пищевые волокна снижают всасывание холестерина, предупреждают развитие запоров, снижают воспаление и риск появления онкологических заболеваний, — пояснила врач.

Пищевые волокна, которые содержатся в растительных продуктах, уменьшают риски Альцгеймера, когнитивных нарушений, болезней сердца и сосудов. Также клетчатка полезна для профилактики ожирения и сахарного диабета. Рунихина уточнила, что во время жевания растительной пищи стимулируется кровоснабжение некоторых участков мозга.

Диетолог Наталья Круглова ранее предупредила, что у пожилых может развиваться лактозная недостаточность. В такой ситуации она посоветовала отказаться от кисломолочных продуктов и перейти на безлактозные либо использовать препараты, которые содержат недостающий в организме фермент.