Диетолог рассказала, какие продукты строго противопоказаны пожилым людям Диетолог Круглова: молочные продукты могут вызвать лактозную недостаточность

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У пожилых людей может развиваться лактозная недостаточность, дефицит выработки фермента, который участвует в расщеплении углеводов молочных продуктов, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что если у человека диагностируется такая недостаточность, то стоит отказаться от кисломолочных продуктов и перейти на безлактозные продукты либо использовать препараты, которые содержат недостающий в организме фермент.

Если человек хорошо переносит молочные продукты и у него не возникают такие симптомы, как вздутие, метеоризм и нарушение стула, то эти продукты можно в рационе оставлять. Если же симптомы проявляются после употребления кисломолочных продуктов, то стоит перейти полностью на безлактозные продукты, — сказала Круглова.

Врач также отметила, что люди пожилого возраста могут быть склонны к такому заболеванию, как остеопороз — снижение плотности ткани. В таком случае дефицит кальция может усугубить это состояние. И поэтому молочные продукты стоит включать в ежедневное употребление. В среднем по 2–3 порции, подчеркнула Круглова.

Врач и телеведущий Александр Мясников до этого заявил, что употребление большого количества обезжиренного молока может привести в раку простаты. По его словам, взрослому человеку можно употреблять не более 300 миллилитров в день.