Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента «Роснефти», экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в растрате, утверждено.
Как
По версии следствия, в 2014–2017 годах Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Кондратов, находясь с ним в сговоре и используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании.
Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в крупном мошенничестве.
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