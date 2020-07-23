Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

https://static.news.ru/photo/87fa4878-cd1c-11ea-ab26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента «Роснефти», экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в растрате, утверждено.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру, экс-чиновник обвиняется в организации растраты 7,5 миллиона рублей. По делу проходит также гендиректор представительства «Роснефти» по региону Геннадий Кондратов.

По версии следствия, в 2014–2017 годах Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Кондратов, находясь с ним в сговоре и используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании.

Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в крупном мошенничестве.