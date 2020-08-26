Генпрокуратура по поручению Путина проводит проверку отчуждения акций БСК

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Генпрокуратура РФ в соответствии с поручением президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК).

Соответствующую информацию представил ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли — Башкирской содовой компании. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль, — отметил Иванов.

В среду, 26 августа, Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству республики Башкортостан разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. По словам главы государства, ситуация с шиханом (горой) Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.

После того как планы БСК в отношении Куштау стали достоянием общественности, у шихана начались акции протеста. 16 августа протестующие устроили потасовку с сотрудниками ЧОП и полиции. С 3 августа, когда прошли первые акции, правоохранители задержали несколько десятков человек.

Ранее NEWS.ru писал, что министерство природы России выступило за создание региональной охраняемой природной территории на горе Куштау.