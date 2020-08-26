Генпрокуратура по поручению Путина проводит проверку отчуждения акций БСК

Генпрокуратура РФ в соответствии с поручением президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК).
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Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли — Башкирской содовой компании. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль, — отметил Иванов.
В среду, 26 августа, Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству республики Башкортостан разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. По словам главы государства, ситуация с шиханом (горой) Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.
После того как планы БСК в отношении Куштау стали достоянием общественности, у шихана начались акции протеста. 16 августа протестующие устроили потасовку с сотрудниками ЧОП и полиции. С 3 августа, когда прошли первые акции, правоохранители задержали несколько десятков человек.
Ранее NEWS.ru писал, что министерство природы России выступило за создание региональной охраняемой природной территории на горе Куштау.
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