Минприроды РФ поддержало идею о создании заповедника на горе Куштау

https://static.news.ru/photo/b744ac68-e5d6-11ea-84d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: WadPol/wikipedia.com

Министерство природы России выступило за создание региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии.

Согласно данным пресс-службы ведомства, 22 августа поступило письмо от главы республики с соответствующим предложением.

Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ), — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в будущем на Куштау может быть создано ОЛПТ федерального значения, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шиханов сообщил, что находящийся на территории Башкирии шихан Куштау получит статус природного памятника. Башкирская содовая компания (БСК) не будет заниматься его разработкой.

Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда компания приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. 16 августа протестующие сломали заграждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. За всё время протестных акций у Куштау стражи порядка задержали от 70 до 90 человек. Некоторых из них арестовали на несколько дней.