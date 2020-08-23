Минприроды РФ поддержало идею о создании заповедника на горе Куштау

Министерство природы России выступило за создание региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии.
Согласно данным пресс-службы ведомства, 22 августа поступило письмо от главы республики с соответствующим предложением.
Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ), — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в будущем на Куштау может быть создано ОЛПТ федерального значения,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шиханов сообщил, что находящийся на территории Башкирии шихан Куштау получит статус природного памятника. Башкирская содовая компания (БСК) не будет заниматься его разработкой.
Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда компания приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. 16 августа протестующие сломали заграждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. За всё время протестных акций у Куштау стражи порядка задержали от 70 до 90 человек. Некоторых из них арестовали на несколько дней.
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