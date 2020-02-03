Генеральная прокуратура России предложила разработать специальную систему в рамках Единого портала госуслуг, которая поможет противодействовать мошенникам в киберпространстве. Об этом заявлено в концепции ведомства.
Как
Нынешний порядок предполагает только заявление о преступлении или же рапорт сотрудника правоохранительных органов об обнаружении признаков нарушения. Также отсутствует и структура, которая осуществляет оперативную работу с гражданами по киберпреступлениям, — указано в концепции Генпрокуратуры.
В ведомстве считают необходимым защитить граждан в киберпространстве от злоумышленников и создать возможность получить помощь в таких ситуациях в онлайн-режиме. Таким образом на новую структуру предлагается возложить обязанности по сбору, хранению и систематизации данных о мошенниках. После этого, на основе полученных данных, в России должен появиться чёрный список фишинговых и мошеннических ресурсов.
Как писал NEWS.ru, ранее от действий преступников в Интернете пострадал член комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Андрей Кузьмин.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен